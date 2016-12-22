Саакашвили согласился прийти на допрос в СБУ

Бывший глава Одесской области и лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили решил явиться на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом РБК сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий. По его словам, СБУ назначила допрос на 10 января.

«Завтра [10 января] на 11 часов [СБУ вызвала на допрос Саакашвили]. Он в любом случае там будет, просто вопрос в том, какие следственные действия мы будем готовы завтра производить. Мы туда приедем, а дальше разберемся», — заявил адвокат.

Он отметил, что сторона защиты Саакашвили ознакомилась с частью документов, касающихся вызова на допрос. «Часть [документов] уже видели, часть завтра будем изучать, все в процессе», — пояснил Чернолуцкий.

В конце декабря 2017 года СБУ вызывала Саакашвили на допрос, но он отказался приходить, заявив, что готов явиться тогда, когда «всё будет сделано по закону». Его адвокат тогда аргументировал отказ тем, что Михаилу Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, хотя по законодательству не разрешается одновременно проводить эти процедуры.

Лишенный гражданства Украины Михаил Саакашвили, вернувшись в Киев, основал там «Движение новых сил». Его сторонники проводят акции и митинги, выступая за импичмент украинского лидера Петра Порошенко.

Против бывшего президента Грузии возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 15 (планирование преступления), ч. 2 ст. 28 (сговор), ч. 2 ст. 256 (содействие должностным лицом участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).