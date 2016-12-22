Автор фильма про Крым стал пресс-секретарем избирательного штаба Путина

Пресс-секретарем избирательного штаба президента Владимира Путина стал политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. Об этом журналист сообщил во время посещения Путиным предвыборного штаба в Москве, сообщает «РИА Новости». Штаб открылся в Гостином дворе.
Ранее о том, что Кондрашов будет участвовать в избирательной кампании Путина, РБК сообщили два источника в штабе.
Кондрашов вел программу «Вести недели», в 2016 году был назначен директором дирекции программы. Журналист является автором нескольких документальных фильмов, в числе которых «Крым. Путь на Родину».
Сопредседателями предвыборного штаба Путина стали руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, гендиректор КамАЗа Сергей Когогин и гендиректор Центра им. Дмитрия Рогачева академик РАН Александр Румянцев.
Выборы президента России состоятся 18 марта. Помимо Путина о желании участвовать в них заявили более 50 человек, в том числе лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие.