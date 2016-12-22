Один человек пострадал в результате ДТП на востоке Москвы

На востоке Москвы легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадал один человек. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в московском районе Косино-Ухтомский возле дома №45 на Проектируемом проезде. По словам собеседника агентства, водитель Kia не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в грузовик MAN. Пострадавшего человека госпитализировали. На месте происшествия работают сотрудники полиции и ГИБДД, они устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее на 27-м км МКАД также произошло ДТП, в результате которого погиб человек, а еще трое пострадали.
Там столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и Audi. По данным «Интерфакс», из-за ДТП оказались перекрыты пять полос движения на МКАД.