«Интерфакс» рассказал об условиях содержания Улюкаева в СИЗО

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, приговоренный к восьми годам лишения свободы за получение взятки, помещен в трехместную камеру следственного изолятора, известного как «Кремлевский централ», расположенного на территории СИЗО «Матросская тишина». Об этом «Интерфаксу» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Улюкаев содержится в трехместной камере, где кроме него находятся еще двое граждан. Экс-министр чувствует себя хорошо, жалоб от него нет», — приводит агентство слова своего собеседника. Кто именно находится в камере с бывшим министром, источник уточнять не стал.

Улюкаев будет находиться в «Кремлевском централе» до вступления приговора в законную силу.

Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина. Экс-министра приговорили к восьми годам колонии и штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. ​19 декабря защита Улюкаева обжаловала вынесенный ему приговор.

После оглашения приговора 15 декабря экс-министр, который до этого находился под домашним арестом, был помещен в одиночную карантинную камеру. Навестившие его тогда члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы рассказывали журналистам, что в камере бывшего министра есть холодильник, маленький телевизор, изолированный санузел и три железные кровати.

Сам Улюкаев подчеркнул. что хотел бы находиться в одиночной камере. «Сыт по горло общением. Если это возможно, я бы хотел остаться хоть на какое-​то время один. Мне будет психологически трудно, если в камере появятся новые люди», — сказал он. Экс-министр отметил, что намерен в СИЗО вести дневник и писать стихи.