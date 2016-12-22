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Московские власти подсчитали встретивших Новый год в метро
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Московские власти подсчитали встретивших Новый год в метро
Общество, 14:08
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Московские власти подсчитали встретивших Новый год в метро

Более 35 тыс. человек встретили Новый год в Московском метрополитене, где велась трансляция обращения президента России Владимира Путина. Об этом заявил руководитель московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, сообщает корреспондент РБК.

В Рождество городской транспорт работал в особом режиме. Метро и МЦК — до 02:00 мск, а 163 маршрута наземного транспорта перевозили пассажиров до 03:00 мск. «Всего в рождественскую ночь были перевезены почти 11,8 млн пассажиров», — добавил Ликсутов.

По его словам, в новогоднюю ночь городским транспортом воспользовались 10,6 млн пассажиров.

Всего в новогодние и рождественские праздники, 30 декабря по 8 января, общественный транспорт в Москве перевез около 87 млн пассажиров. Это на 13% больше, чем за аналогичный период прошлогодних новогодних каникул, отметил Ликсутов. Около 40 млн человек воспользовались поездами Московской центральной кольцевой (МЦК) дороги, 30 млн — наземным транспортом, 11 млн — железнодорожным. Услугами такси и каршеринга пользовались 7,6 млн пассажиров​.

«Мосгортранс» 29 декабря сообщил о новогодних изменениях в схеме движения транспорта. Начиная с 00:00 30 декабря до 16:00 3 января ряд улиц Москвы были сделаны пешеходными. В новогоднюю ночь была перекрыта Красная площадь — там проходили съемки телепрограммы «Голубой огонек» для «Первого канала».

Теги: Максим Ликсутов , Новый год , московское метро , городской транспорт , МЦК
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