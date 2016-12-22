Москвичам напомнили о новогодних изменениях в схеме движения транспорта

«Мосгортранс» напомнил об изменениях схемы движения в центре столицы во время новогодних праздников. Она опубликована на сайте ведомства.

Некоторые проезжие части с полуночи 30 декабря до 16:00 3 января станут пешеходными. Это коснется Тверской улицы от Манежной до Триумфальной площади, Моховой — от Воздвиженки до Большой Никитской, улицы Охотный Ряд, Театрального проезда, Ильинки, Варварки, Москворецкой улицы, Васильевского спуска, Большого Москворецкого моста, Петровских линий, Рахмановского переулка, Неглинной улицы, Крапивенского переулка, участка Петровки от Театрального проезда до Дмитровского переулка.

Для автомобильного движения закроют также Благовещенский переулок (участок от Тверской улицы до д. 3, стр. 1), Старопименовский переулок (от Тверской до д. 10); часть Мамоновского переулка (от Тверской до д. 7), Дегтярный переулок (от Тверской улицы до д. 6, стр. 1); Настасьинский переулок, Малый Палашевский переулок (от Тверской до д. 5); улицу Малая Дмитровка (участки от Большого Путинковского переулка до Садового кольца и от Садового кольца до Старопименовского переулка); Большой Путинковский переулок.

Закроют также Тверской бульвар по направлению к Страстному и Никитскому бульварам (участок от Тверской улицы до Сытинского переулка), Сытинский переулок (от Тверского бульвара до Большой Бронной), Большую Бронную улицу (от Тверской до Сытинского переулка), Страстной бульвар (от Тверской до Большой Дмитровки) Большой Гнездниковский переулок (от Тверской до д. 7), Малый Гнездниковский переулок (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского), Леонтьевский переулок (от Тверской улицы до Большого Гнездниковского переулка), Брюсов переулок (от Тверской до д. 12); Газетный переулок (от Тверской до д. 6); Никитский переулок (от Тверской до д. 4, стр. 1); Георгиевский переулок (от Тверской до д. 1, стр. 1).