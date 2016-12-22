В Минобороны опровергли данные об атаке 31 дрона на авиабазу Хмеймим

Источники «РИА Новости» и ТАСС в Минобороны опровергли информацию об атаке 31 дрона на российские военные объекты на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.
По словам источников, десять беспилотников атаковали объекты в Хмеймиме, еще три участвовали в налете на Тартус. Источники отметили, что сейчас военные специалисты изучают остатки сбитых дронов.
Ранее координатор депутатской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин сообщил «Интерфаксу» со ссылкой на собственные источники, что в налете на Хмеймим и Тартус участвовал 31 беспилотник.
«По моей информации, был 31 дрон, а не 13, и все это спланировано по месту и времени и несло достаточно серьезную угрозу для нашей базы», — заявил Саблин. Он отметил, что дроны были боевыми.
Минобороны 8 января сообщало, что в ночь с 5 на 6 января произошли атаки дронов в Хмеймиме и Тартусе. Семь беспилотников уничтожили ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», остальные были взяты под контроль военными специалистами из подразделений радиоэлектронной борьбы. Три из них взорвались при посадке, еще столько же удалось посадить и захватить невредимыми.
В ведомстве отметили, что дроны не нанесли урона военным объектам, никто из военнослужащих также не пострадал. Как стало известно 10 января, дроны были запущены из района населенного пункта Муаззара в сирийской провинции Идлиб. Эта территория находится под контролем сил умеренной оппозиции.