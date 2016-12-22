Генерал США сравнил возможный конфликт с КНДР с «Игрой престолов»

Комендант корпуса морской пехоты США Роберт Неллер во время разговора с подчиненными сравнил потенциальные военные действия на Корейском полуострове с событиями, которые развернулись в популярном телесериале по книге Джорджа Мартина «Игра престолов», сообщает портал Military.com.

«Были когда-нибудь в Корее? Корея — это отстой. Люди прекрасны, страна жесткая», — сказал генерал, пояснив, что на Корейском полуострове сложные климатические условия с перепадами температур, характерными для гористой местности. «Жарко летом, холодно зимой. Там холмы, узкие проходы, очень сложно», — отметил Неллер.

Он также обратил внимание на то, что в Южной Корее проживает множество людей. «В районе Большого Сеула проживают около 30 млн человек», — сказал он.

По его словам, потенциально возможная битва будет масштабной и кровавой. «Это будет «Игра престолов», — сказал он. «Многие пострадают. Я могу ошибаться, но это очень сложная проблема», — сказал Неллер.

Генерал также отметил, что реальные военные действия всегда отличаются от того, что можно себе представить, поэтому морским пехотинцам нужно быть готовыми морально и психологически сражаться в условиях, которые серьезно отличаются от условий войны на Ближнем Востоке, где они воевали ранее. Неллер считает, что в конечном итоге США обладают большими возможностями для ведения военных действий, нежели КНДР, однако бой может стать «эпичным».

У США есть военные базы на территории Южной Кореи, с контингентом порядка 40 тыс. человек. Морпехи США проходят «одни из самых сложных» с точки зрения физической подготовки тренировки в горных районах страны, уточняет Military.com.

Отношения между Вашингтоном и Пхеньяном обострились, после того как в начале сентября КНДР объявила об успешно проведенном испытании водородной бомбы, разработанной для установки на межконтинентальную баллистическую ракету. Кроме того, Южная Корея после этого решила обсудить с США размещение на своей территории «самого мощного тактического оружия из США».

Глава КНДР Ким Чен Ын поднял тему ядерного оружия и во время своего новогоднего обращения к нации, заявив, что «ядерная кнопка» всегда находится на его столе.