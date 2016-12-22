«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях

Японский астронавт Норишиге Канаи, который накануне заявил о том, что «вырос» на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС), признал ошибку в измерениях. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Российский командир [космонавт Антон Шкаплеров] сказал, что увеличение роста на 9 см — это слишком много. Это вызвало подозрения, и когда я измерил рост, он составил около 182 см — всего на 2 см больше, чем на Земле», — написал Канаи. Астронавт также извинился за «фейковую» новость. «Я немного успокоился, потому что смогу поместиться в сиденье [корабля] «Союза и вернуться на Землю», — добавил Канаи.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), узнав о «выросшем» астронавте, отмечали, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Представитель JAXA подчеркивал, что у агентства отсутствуют данные о случаях прибавки роста астронавтов на 9 см.

Экипаж 54-й экспедиции МКС отправился на станцию 17 декабря 2017 года на космическом корабле «Союз МС-07». В состав экспедиции помимо Канаи вошли российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Через два дня корабль пристыковался к МКС.