Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,55 56,92 EUR Нал. 68,74 67,73 USD Бирж. 57,00 +0,01 EUR Бирж. 67,98 -0,69 USD ЦБ. 57,05 -0,55 EUR ЦБ. 68,21 -0,66 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14099,70 -332,27 MOEX 2225,39 +0,81% RTS 1229,15 +0,76% Brent 69,16 +0,00% DJIA 25385,80 +0,41% Nasdaq 7163,58 +0,09% FTSE 7731,02 +0,45%
«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях
Лента новостей
Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр 08:00, Политика В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 4,4 07:52, Общество Медведев утвердил список продукции для утилизации 07:28, Политика Россияне назвали главных врагов страны 07:00, Политика Землетрясение около Гондураса вызвало угрозу цунами для Виргинских остров 06:58, Общество Главврача красноярского перинатального центра заподозрили в коррупции 06:32, Общество Адвокат Трампа подал в суд на Buzzfeed за публикацию «российского досье» 06:09, Политика В России назвали неприемлемыми попытки США оказать влияние на выборы 05:53, Политика В Госдепе не исключили диалога представителей США и КНДР на Олимпиаде 05:26, Общество В приморском зоопарке леопард напал на ребенка 04:37, Общество Минобороны установило источник атаки дронов на базу Хмеймим 04:20, Политика СМИ сообщили о планах США сдержать Россию новой ядерной боеголовкой 04:09, Общество Сторонник Навального оспорил в КС наказание за участие в акции протеста 04:01, Политика В Калифорнии жертвами оползней стали 13 человек 03:33, Общество В Москве при пожаре в технопарке пострадал один человек 03:08, Общество В Ростовской области в ДТП с автобусом пострадали пятеро подростков 02:41, Общество Трамп прокомментировал возможное участие Опры Уинфри в выборах президента 02:10, Политика Акции Kodak выросли на 92% после создания компанией криптовалюты 01:57, Бизнес Роскосмос назвал дату начала работы модуля «ЭкзоМарс» 01:46, Технологии и медиа Абрамович перевел на себя 8% принадлежащих Primerod акций HGM 01:15, Бизнес Эксперты назвали проблемы Украины и КНДР главными вызовами для Москвы 00:45, Политика Вызвавший ярость Трампа стратег покинул Breitbart News 00:36, Политика SpaceX сняла с себя ответственность за потерянный секретный спутник 00:28, Технологии и медиа Насильнику Дианы Шурыгиной предсказали досрочный выход из колонии 09 янв, 23:56, Общество Нефть WTI впервые с декабря 2014 года превысила $63 09 янв, 23:44, Экономика Госэкспертиза одобрила создание первой в России плавучей АЭС 09 янв, 23:23, Бизнес СМИ опубликовали фото взорвавшейся в «Перекрестке» в Петербурге бомбы 09 янв, 22:45, Общество «Истинно русский артист»: умер бас Александр Ведерников. Фотогалерея 09 янв, 22:37, Фотогалерея 
«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях
Общество, 08:22
0
«Выросший» на 9 см японский астронавт признал ошибку в измерениях

Японский астронавт Норишиге Канаи, который накануне заявил о том, что «вырос» на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС), признал ошибку в измерениях. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Российский командир [космонавт Антон Шкаплеров] сказал, что увеличение роста на 9 см — это слишком много. Это вызвало подозрения, и когда я измерил рост, он составил около 182 см — всего на 2 см больше, чем на Земле», — написал Канаи. Астронавт также извинился за «фейковую» новость. «Я немного успокоился, потому что смогу поместиться в сиденье [корабля] «Союза и вернуться на Землю», — добавил Канаи.

В Японском агентстве аэрокосмических исследований (JAXA), узнав о «выросшем» астронавте, отмечали, что обычно рост человека увеличивается на 1-2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Представитель JAXA подчеркивал, что у агентства отсутствуют данные о случаях прибавки роста астронавтов на 9 см.

Экипаж 54-й экспедиции МКС отправился на станцию 17 декабря 2017 года на космическом корабле «Союз МС-07». В состав экспедиции помимо Канаи вошли российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Через два дня корабль пристыковался к МКС.

Теги: NASA , МКС , астронавт , JAXA
Главное
Кремль предложил завлекать на выборы с помощью селфи и семейных игр Политика
Материалы по теме
Японский астронавт «вырос» на 9 см за три недели пребывания на МКС Общество
«Союз-ФГ» с новым экипажем МКС успешно стартовал с Байконура Технологии и медиа
На Байконуре утвердили состав новой экспедиции на МКС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.