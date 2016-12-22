Японский астронавт «вырос» на 9 см за три недели пребывания на МКС

Японский астронавт Норишиге Канаи «вырос» на 9 см за три недели пребывания на Международной космической станции (МКС). Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

По его словам, такого не было со времен средней школы. «Меня немного волнует, смогу ли я поместиться в сиденье корабля «Союз», — написал Канаи.

По данным Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), обычно рост человека увеличивается на 1–2 см из-за отсутствия гравитации в космосе. Об этом сообщает газета «Санкэй симбун». «У нас нет данных о случаях прибавки в росте на 9 см», — сообщил газете представитель JAXA.

Экипаж 54-й экспедиции на МКС был отправлен на станцию 17 декабря. На борту космического корабля «Союз МС-07» помимо Канаи находились российский космонавт Антон Шкаплеров и астронавт NASA Скотт Тингл. Корабль пристыковался к МКС 19 декабря.