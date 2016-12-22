СМИ опубликовали фото взорвавшейся в «Перекрестке» в Петербурге бомбы

Портал 47 News опубликовал фотографию бомбы, которая была взорвана 27 декабря в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге. Как поясняют журналисты издания, фотография была найдена на флешке предполагаемого организатора взрыва Дмитрия Лукьяненко.

Бомба выглядит как огнетушитель, на поверхности которого закреплены гайки, используемые в качестве поражающих элементов. Специалисты оценили мощность бомбы, взорванной в магазине, в 200 г в тротиловом эквиваленте.

Флешку Лукьяненко оставил на полке с колбасой в магазине, где произошел взрыв. Ее обнаружение помогло следователям установить личность подрывника: по фотографии взрывного устройства была установлена модель телефона Лукьяненко, а позднее удалось установить и его номер.

Кроме того, издание опубликовало послание Лукьяненко. Мужчина, обвиняемый в совершении взрыва, как сообщали в СКР, находится на учете в психоневрологическом диспансере. В тексте послания, которое написано с многочисленными орфографическими ошибками, Лукьяненко упоминает тренинговый центр ДЭИР («Дальнейшее энерго-информационное развитие»), а также пишет о неких людях, способных «проходить сквозь стены», которые похищали детей и пытались свести его с ума.

Взрыв в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге произошел вечером 27 декабря. В результате взрыва пострадали 18 человек. Подозреваемый в организации взрыва Дмитрий Лукьяненко был задержан 30 декабря. Свои действия он, как сообщили в СКР, объяснил «ненавистью к организаторам и адептам психологических тренингов, которые он ранее посещал».