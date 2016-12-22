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Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе
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Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе
Общество, 01:20
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Подозреваемого при взрыве в «Перекрестке» нашли из-за флешки в колбасе
Обнаружить заложившего взрывное устройство в магазине «Перекресток» удалось благодаря флеш-карте, которую нашли в палке колбасы, утверждает «Фонтанка»
Фото: Jan Haas / DPA / TASS

По данным издания, при осмотре магазина «Перекресток» в Санкт-Петербурге, где 27 декабря произошел взрыв, сотрудники правоохранительных органов обнаружили на одной из полок палку колбасы, в которую кто-то засунул флешку. На ней, как утверждает «Фонтанка», находилось фото чертежа взрывного устройства, а также угрозы в адрес центра «Дэир», предлагавшего семинары, направленные на улучшение здоровья и повышение благосостояния.

По данным издания, в самом «Дэире» флешку с точно такой же информацией обнаружил один из посетителей или работников центра, впоследствии передавший электронный носитель полицейским.

Благодаря исследованию фотографии сотрудникам ФСБ удалось выяснить, с какой модели мобильного телефона она была сделана, а затем определить и номер этого телефона.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило о том, что по делу о взрыве в «Перекрестке» был задержан 35-летний житель Санкт-Петербурга Дмитрий Лукьяненко, который употребляет наркотики и утверждает, что является сторонником оккультного движения New Age. По данным «Фонтанки», на допросе он рассказал, что ходил на семинары в «Дэир», а взрывом хотел выразить несогласие с тем, что ему там рассказывали.

Источник ТАСС в правоохранительных органах города сообщил, что задержанный (ТАСС его имени не называет) «состоял на учете в психоневрологическом диспансере и вел асоциальный образ жизни».

Взрыв в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Петербурге произошел вечером 27 декабря, пострадали 18 человек. По версии следствия, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Мощность взрывного устройства составила около 200 граммов тротила. Оно было заложено в одну из камер хранения магазина.

По факту случившегося СКР возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Ведомство уточнило, что отрабатывает все версии. Президент России Владимир Путин назвал взрыв в Петербурге терактом.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: взрыв
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