Певец The Weeknd отказался сотрудничать с H&M из-за расистской рекламы

Канадский певец The Weeknd, разработавший линию одежды для марки H&M, отказался от сотрудничества с брендом после расистского скандала. Об этом музыкант написал в Twitter.

Певец опубликовал рекламную фотографию детской коллекции бренда, на которой заснят темнокожий мальчик в толстовке с надписью «Самая крутая обезьяна в джунглях». The Weeknd написал, что был «шокирован и расстроен» снимком. «Я глубоко оскорблен и не буду больше работать с H&M», — заявил исполнитель.

В понедельник, 8 января, пользователи сети обвинили H&M в расизме из-за рекламного фото. Представители бренда извинились и сняли с сайта рекламу, худи также было убрано из коллекции.​

The Weeknd (Эйбел Макконен Тесфайе) — эфиоп по происхождению. Рэпер получил известность в 2011 году после того, как анонимно опубликовал в интернете несколько треков. В 2017 году он занял четвертое место в топе самых высокооплачиваемых музыкантов, по версии журнала Forbes.