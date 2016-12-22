В Израиле группа призывников отказалась служить из-за «расизма» в армии

Группа из 63 израильских девушек и молодых людей призывного возраста написала открытое письмо властям страны, в котором они заявили об отказе служить из-за того, что Армия обороны Израиля воплощает «расистскую политику правительства», сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Письмо адресовано премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, министру обороны Авигдору Либерману, министру образования Нафтали Бенету и главе Генштаба Гади Айзенкоту.

«Армия проводит расистскую политику правительства, которая нарушает основные права человека и на одной и той же территории применяет к израильтянам один закон, а к палестинцам — другой», — приводит издание текст письма. В связи с этим призывники «решили не участвовать в притеснении палестинского народа», пишет газета.

Авторы письма пояснили, что правительство Израиля проводит «политику подстрекательства на институциональном уровне», направленную против палестинцев.

По закону все граждане Израиля, которые достигли возраста 18 лет, подлежат призыву на службу в Армию обороны Израиля. Срок срочной службы для мужчин составляет три года, для женщин — два года.