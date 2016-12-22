СБУ вызвала Саакашвили на допрос

Бывшего президента Грузии и лидера движения «Новых сил» Михаила Саакашвили вызвала на допрос Служба безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, СБУ назначила допрос Саакашвили на среду, 10 января. Адвокат отметил, что бывший президент Грузии и его защита готовы явиться на допрос в том случае, если повестка оформлена надлежащим образом, а все процедуры будут проходить в соответствии с законом.



Служба безопасности Украины вызывала Саакашвили на допрос еще в конце декабря 2017 года, но бывший президент Грузии отказался приходить. Он заявил, что если СБУ хочет получить запись его голоса, то он может спеть им. Адвокат Саакашвили тогда объявил, что они получили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, хотя закон не разрешает одновременно проводить эти процедуры.

Лишенный гражданства Украины Саакашвили вернулся в Киев и основал там свое движение «Новых сил». Сторонники бывшего президента Грузии устраивают акции протеста и митинги с требованием импичмента украинского лидера Петра Порошенко.

В начале декабря 2017 года Саакашвили был задержан. На Украине его подозревают в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности» (ч. 2 ст. 256 УК Украины). Украинская прокуратура полагает, что деятельность Саакашвили была профинансирована сторонниками бывшего президента Украины Виктора Януковича. Печерский суд в Киеве 11 декабря решил не отправлять Саакашвили под арест и отпустил его на свободу.