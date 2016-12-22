Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,75 56,72 EUR Нал. 68,90 67,60 USD Бирж. 57,01 +0,02 EUR Бирж. 67,98 -0,69 USD ЦБ. 57,05 -0,55 EUR ЦБ. 68,21 -0,66 EUR/USD 1,19 -0,00 BTC/USD Бирж. 14867,07 -132,93 MOEX 2225,39 +0,81% RTS 1229,15 +0,76% Brent 68,48 +0,82% DJIA 25393,64 +0,44% Nasdaq 7167,74 +0,14% FTSE 7731,02 +0,45%
Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве
Лента новостей
Медведев уволил заместителя министра образования из команды Ливанова 19:56, Общество Аркадий Волож и Борис Минц купили гражданство Мальты 19:45, Общество Нетаньяху обвинил Иран в планах отправить в Сирию 100 тыс. боевиков 19:36, Политика CAS подтвердил получение от Мутко апелляции на отстранение от Олимпиад 19:35, Общество ЦИК проверит легитимность сбора подписей за Путина в Екатеринбурге 19:21, Политика «Газпром» пожаловался на «Почту России» из-за найденных на помойке писем 19:13, Бизнес В ПФР объяснили причины отказов в назначении пенсии по старости 19:10, Общество Один из крупнейших операторов наружки не заплатил Москве за щиты 19:03, Бизнес Компания Мишеля Литвака выставила на продажу железнодорожный бизнес 19:01, Бизнес «Роскосмос» отреагировал на сбои в работе навигации в центре Москвы 18:50, Технологии и медиа СМИ узнали об освобождении за взятку «палача ИГ» по кличке Белая Борода 18:42, Политика Финансисты заметили рост спроса россиян на смену налогового резидентства 18:30, Финансы Как в Венесуэле пытаются возродить заброшенные фабрики 18:30, Фотогалерея  Глава Минприроды предложил ввести утилизационный сбор на пепельницы 18:26, Бизнес В Петербурге из больницы выписали двух пострадавших при взрыве в магазине 18:19, Общество Жителей Крыма предупредили о возможных отключениях света 18:00, Общество Суд отказался принять дело задержанного участника гонок на Gelandewagen 17:59, Общество Главу грозненского «Мемориала» заподозрили в хранении наркотиков 17:49, Общество Певец The Weeknd отказался сотрудничать с H&M из-за расистской рекламы 17:42, Общество Расскажите об оптимизации бизнес-процессов и выиграйте ноутбук в конкурсе 17:41, Lenovo и РБК Памфилова удивилась «привилегированной заботе» ЕС и Госдепа о Навальном 17:29, Политика Лишние люди: как математик из МИФИ автоматизировал труд продавцов 17:19, Свое дело Минобороны заметило самолет-разведчик США во время атаки на Хмеймим 17:12, Политика Microsoft отказалась от выводящего компьютеры из строя обновления 17:11, Технологии и медиа Глава JP Morgan Chase пожалел о своей жесткой критике биткоина 16:57, Финансы Как сделать себя и свою жизнь эффективнее: 10 рецептов Кремниевой долины 16:56, Стиль Эксперты назвали регионы с самыми «подозрительными» госзакупками 16:50, Экономика Число сотрудников ГИБДД и ДПС сократили на 10 тыс. человек 16:47, Общество
Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве
Общество, 16:04
0
Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве

Около 10,5 млн человек посетили праздничные мероприятия в Москве в период с 30 декабря по 8 января. Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.

Во вторник, 2 января, в МВД сообщили, что в новогоднюю ночь участниками гуляний и различных массовых мероприятий по всей России стали 8,6 млн человек, в том числе 2,5 млн — в Москве.

Во всем мире встретили Новый год. Фотогалерея Еще 11 фото
Фотогалерея

В декабре РБК подсчитал, что столичные власти потратят на празднование Нового года около 1,4 млрд руб., в том числе около 850 млн — на праздничное оформление города.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся 22 декабря и продлится до 14 января. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в этом году он проходит на 83 площадках.

Теги: Москва , Сергей Собянин , Новый Год
Главное
Аркадий Волож и Борис Минц купили гражданство Мальты Общество
Материалы по теме
В Кремле рассказали о планах Путина на Новый год Политика
Москва потратит на празднование Нового года почти 1,4 млрд руб. Политика
В МВД оценили число участников новогодних гуляний в России Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.