Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве
Общество, 16:04
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Более 10 млн человек приняли участие в праздничных мероприятиях в Москве
Около 10,5 млн человек посетили праздничные мероприятия в Москве в период с 30 декабря по 8 января. Об этом написал в Twitter мэр столицы Сергей Собянин.
Во вторник, 2 января, в МВД сообщили, что в новогоднюю ночь участниками гуляний и различных массовых мероприятий по всей России стали 8,6 млн человек, в том числе 2,5 млн — в Москве.
В декабре РБК подсчитал, что столичные власти потратят на празднование Нового года около 1,4 млрд руб., в том числе около 850 млн — на праздничное оформление города.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся 22 декабря и продлится до 14 января. Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, в этом году он проходит на 83 площадках.