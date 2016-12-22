В МВД оценили число участников новогодних гуляний в России

В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в России прошли 14 тыс. массовых новогодних мероприятий

Празднование Нового года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

По оценке министерства внутренних дел на новогоднюю ночь в гуляниях поучаствовали 8,6 млн человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в столице в новогодних уличных гуляниях поучаствовали 2,5 млн человек. В Москве к празднику для автомобильного движения были перекрыты улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Также в столице с 22 декабря по 14 января проходит рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество».​

На Тверской улице с 31 декабря по 2 января проходит театральный Новый год, сообщается на сайте мэрии. На улице открыты несколько площадок, на которых ставятся спектакли.

По данным МВД, охраной порядка во время празднования Нового года занимались 75 тыс. полицейских, 11 тыс. военнослужащих Росгвардии​, 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.