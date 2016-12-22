Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,96 57,76 EUR Нал. 70,32 68,76 USD Бирж. 57,63 +0,13 EUR Бирж. 69,25 +0,60 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 +0,01 BTC/USD Бирж. 13569,30 -760,68 MOEX 2109,74 +0,33% RTS 1154,43 +0,33% Brent 66,62 +0,63% DJIA 24719,22 -0,48% Nasdaq 6903,39 -0,67% FTSE 7687,77 +0,85%
В МВД оценили число участников новогодних гуляний в России
Лента новостей
Станцию «Филевский парк» эвакуировали из-за кондитерского набора 01 янв, 23:40, Общество Семь человек погибли от отравления угарным газом в Оренбургской области 01 янв, 23:03, Общество Националисты провели в центре Киева факельное шествие 01 янв, 22:19, Политика В ходе протестов в Иране впервые погиб полицейский 01 янв, 21:45, Политика Здоровые рецепты: что приготовить на ужин после шести 01 янв, 21:06, РБК и Белая Дача Семеро детей в Новый год отравились парами хлорамина в подмосковной сауне 01 янв, 21:00, Общество Башар Асад сменил министра обороны Сирии 01 янв, 20:19, Политика Пранкеры рассказали о розыгрыше Порошенко и совете «не пить много водки» 01 янв, 19:58, Общество Жена муфтия Дагестана собрала документы для участия в выборах президента 01 янв, 19:16, Политика Максим Ливси: честный рассказ о ресторанном бизнесе 01 янв, 18:59, РБК и Renault «Ливерпуль» подаст иск к Nike за презентацию Коутиньо в форме «Барселоны» 01 янв, 18:41, Спорт Во Франции заявили о решении создать «торговую ось» с Китаем через Россию 01 янв, 18:32, Политика МИД заявил о недопустимости внешнего вмешательства в дела Ирана 01 янв, 18:08, Политика Кремль анонсировал встречу Путина с Нетаньяху «в ближайшее время» 01 янв, 17:37, Политика Генератор идей для подарков 01 янв, 17:30, РБК и ЦУМ Саакашвили встретил год у стен Рады и предложил сделать это традицией 01 янв, 17:16, Политика Трамп назвал глупостью финансовую помощь США Пакистану 01 янв, 16:23, Политика Теннисиста Бориса Беккера обвинили в продаже фальшивой ракетки 01 янв, 16:08, Спорт В Крыму новогоднее обращение Порошенко назвали «ядом в блестящей обертке» 01 янв, 15:42, Политика Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 01 янв, 15:30, РБК и УАЗ La Stampa сообщила о взрыве спрятанной в мусорном баке бомбы в Турине 01 янв, 15:21, Общество Глава крупнейшей кейтеринговой компании погиб в авиакатастрофе в Сиднее 01 янв, 14:46, Общество Путин рассказал о привычке вести «себя так, как будто за мной наблюдают» 01 янв, 14:27, Политика Число погибших в ходе протестов в Иране выросло до двенадцати человек 01 янв, 14:14, Политика Путин рассказал о зацепившей его 50 лет назад новости 01 янв, 13:39, Политика На молодежном чемпионате мира по хоккею определились пары 1/4 финала 01 янв, 13:23, Спорт Кадыров в новогоднем стихотворении позвал «в снежки сразиться» 01 янв, 13:20, Общество С 1 января в России повысились акцизы на бензин 01 янв, 13:02, Общество
В МВД оценили число участников новогодних гуляний в России
Общество, 00:35
0
В МВД оценили число участников новогодних гуляний в России
В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 года в России прошли 14 тыс. массовых новогодних мероприятий
Празднование Нового года на Невском проспекте в Санкт-Петербурге (Фото: Александр Гальперин / РИА Новости)

По оценке министерства внутренних дел на новогоднюю ночь в гуляниях поучаствовали 8,6 млн человек. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, передает «РИА Новости».

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, только в столице в новогодних уличных гуляниях поучаствовали 2,5 млн человек. В Москве к празднику для автомобильного движения были перекрыты улицы Тверская, Моховая и Охотный Ряд. Также в столице с 22 декабря по 14 января проходит рождественский фестиваль «Путешествие в Рождество».​

На Тверской улице с 31 декабря по 2 января проходит театральный Новый год, сообщается на сайте мэрии. На улице открыты несколько площадок, на которых ставятся спектакли.

Во всем мире встретили Новый год. Фотогалерея Еще 11 фото
Фотогалерея

По данным МВД, охраной порядка во время празднования Нового года занимались 75 тыс. полицейских, 11 тыс. военнослужащих Росгвардии​, 5,8 тысячи сотрудников частных охранных организаций, 11,2 тысячи членов народных дружин и 2,5 тысячи представителей казачества.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ГУ МВД , праздники , Новый Год
Главное
Башар Асад сменил министра обороны Сирии Политика
Материалы по теме
Во всем мире встретили Новый год. Фотогалерея Общество
Вильфанд отказался считать грядущий Новый год самым бесснежным Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.