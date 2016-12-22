Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения в споре на 66,5 млрд руб.

Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения об урегулировании претензии к банку на 66,5 млрд руб. Спор касался продажи «Транснефти» производных финансовых инструментов, принесших многомиллиардные убытки трубопроводной компании

Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк и «Транснефть» договорились об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года, говорится в совместном релизе компаний. Подробностей урегулирования стороны пока не раскрывают, однако отмечают, что его условия «позволяют отказаться от продолжения судебного разбирательства».

Компании «выразили надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов».

В пресс-службе Сбербанка отказались рассказать РБК о деталях достигнутого с «Транснефтью» соглашения.

Судебный спор между Сбербанком и «Транснефтью» касался сделок с производными финансовыми инструментами, которые стороны заключили в 2013 году. Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга ($1,05 млрд с погашением в 2018 году). Инструмент представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. По условиям сделки Сбербанк получал право приобрести $2 млрд у «Транснефти» по цене 32,5 руб. за доллар при достижении определенного порога курса рубля (50,5 руб. за доллар). Опцион был заключен на два года, до сентября 2015 года. При этом банк за право купить у «Транснефти» доллары по 32,5 руб. в случае резкого роста курса американской валюты выплачивал трубопроводной компании премию. Однако в конце 2014 года курс рубля к доллару упал примерно в два раза, и «Транснефти» пришлось продавать валюту в два раза дешевле курса на тот момент. Общий убыток «Транснефти» от сделки составил 66,5 млрд руб.

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд, требуя признать сделку со Сбербанком недействительной. Как поясняла компания, Сбербанк, будучи инициатором заключения сделки, не предупредил «Транснефть» обо всех сопутствующих рисках. 8 июня Арбитражный суд Москвы принял сторону «Транснефти», признав сделку компании со Сбербанком недействительной. Суд счел, что банк действовал недобросовестно и навязал невыгодную для «Транснефти» высокорисковую спекулятивную сделку. Однако уже в августе Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону Сбербанка. «Транснефть» оспорила судебное решение, а на очередном заседании суда по делу 30 ноября стороны заявили, что начали переговоры о мировом соглашении.