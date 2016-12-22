Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,29 57,59 EUR Нал. 69,34 68,49 USD Бирж. 57,50 -0,24 EUR Бирж. 68,65 -0,03 USD ЦБ. 57,63 +0,17 EUR ЦБ. 68,79 +0,55 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14249,99 -1148,00 MOEX 2102,89 -0,16% RTS 1150,58 +0,14% Brent 66,19 +0,41% DJIA 24833,76 +0,24% Nasdaq 6948,76 +0,14% FTSE 7622,88 +0,03%
Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения в споре на 66,5 млрд руб.
Лента новостей
На юго-западе Москвы загорелся ангар 00:43, Общество Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 00:39, РБК и Porsche В Мурманске на территории рыбного порта произошел разлив нефти 00:05, Общество Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца 00:02, Политика МЧС предупредило москвичей о гололедице и тумане 28 дек, 23:53, Общество В Москве перед переходами у метро начали устанавливать заграждения 28 дек, 23:18, Общество Генератор идей для подарков 28 дек, 22:50, РБК и ЦУМ На Ставрополье в ДТП с автобусом и такси пострадали шесть человек 28 дек, 22:43, Общество Владелец «Перекрестка» оплатит лечение пострадавшим при взрыве 28 дек, 22:17, Общество Яшина оштрафовали на 30 тыс. руб. за «собрание граждан» в центре Москвы 28 дек, 22:07, Политика Российские биатлонисты впервые за 5 лет выиграли «Рождественскую гонку» 28 дек, 22:03, Спорт СМИ узнали о просьбе холдинга Лисина ограничить инвестиции «дочки» РЖД 28 дек, 21:48, Бизнес «Аэрофлот» включил в свой черный список 11 тыс. пассажиров 28 дек, 21:44, Бизнес Porsche изнутри: виртуальный тест-драйв на мобильном 28 дек, 21:25, РБК и Porsche Полиция задержала гендиректора бывшего рекламного подрядчика метро Москвы 28 дек, 21:25, Бизнес Сборная России по лыжным гонкам избежала отстранения от соревнований 28 дек, 21:13, Спорт Президент Италии распустил парламент республики 28 дек, 21:08, Политика Открывший стрельбу на фабрике «Меньшевик» назвал убийство случайным 28 дек, 21:02, Общество Суд арестовал открывшего стрельбу на фабрике «Меньшевик» экс-директора 28 дек, 20:48, Общество Неизвестное увлечение Кристиана Диора 28 дек, 20:47, РБК и Dior Лавров пошутил о вмешательстве в выборы фразой «пришлось потрудиться» 28 дек, 20:41, Общество Замглавы Крыма потребовал 1 млн руб. с активиста за репост в Telegram 28 дек, 20:37, Политика Медведев частично отпустил цены на газ «Газпрома» 28 дек, 20:29, Бизнес «Росавтодор» предупредил о замене номеров федеральных трасс 28 дек, 20:29, Общество Максим Ливси: честный рассказ о ресторанном бизнесе 28 дек, 20:03, РБК и Renault Юрий Семин рассказал о трансферных целях «Локомотива» 28 дек, 20:02, Спорт Ретейлеры рассказали о мерах безопасности после взрыва в «Перекрестке» 28 дек, 20:00, Общество Композитора Владимира Шаинского похоронят в Москве 28 дек, 19:53, Общество
Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения в споре на 66,5 млрд руб.
Финансы, 28 дек, 18:35
0
Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения в споре на 66,5 млрд руб.
Сбербанк и «Транснефть» достигли соглашения об урегулировании претензии к банку на 66,5 млрд руб. Спор касался продажи «Транснефти» производных финансовых инструментов, принесших многомиллиардные убытки трубопроводной компании
Фото: Олег Яковлев / РБК

Сбербанк и «Транснефть» договорились об урегулировании претензий в отношении сделок с производными финансовыми инструментами, заключенных в декабре 2013 года, говорится в совместном релизе компаний. Подробностей урегулирования стороны пока не раскрывают, однако отмечают, что его условия «позволяют отказаться от продолжения судебного разбирательства».

Компании «выразили надежду, что интерес профессионального сообщества, проявленный к указанному спору, будет способствовать формированию четких и понятных правил поведения на рынке производных финансовых инструментов».

В пресс-службе Сбербанка отказались рассказать РБК о деталях достигнутого с «Транснефтью» соглашения.

Судебный спор между Сбербанком и «Транснефтью» касался сделок с производными финансовыми инструментами, которые стороны заключили в 2013 году. Сбербанк предложил «Транснефти» сложный производный инструмент для снижения стоимости обслуживания ее облигационного долга ($1,05 млрд с погашением в 2018 году). Инструмент представлял собой комбинацию двух барьерных опционов на продажу и покупку валюты. По условиям сделки Сбербанк получал право приобрести $2 млрд у «Транснефти» по цене 32,5 руб. за доллар при достижении определенного порога курса рубля (50,5 руб. за доллар). Опцион был заключен на два года, до сентября 2015 года. При этом банк за право купить у «Транснефти» доллары по 32,5 руб. в случае резкого роста курса американской валюты выплачивал трубопроводной компании премию. Однако в конце 2014 года курс рубля к доллару упал примерно в два раза, и «Транснефти» пришлось продавать валюту в два раза дешевле курса на тот момент. Общий убыток «Транснефти» от сделки составил 66,5 млрд руб.

Цена риска: чем «дело «Транснефти» против Сбербанка важно для бизнеса
Мнение

В январе 2017 года «Транснефть» обратилась в суд, требуя признать сделку со Сбербанком недействительной. Как поясняла компания, Сбербанк, будучи инициатором заключения сделки, не предупредил «Транснефть» обо всех сопутствующих рисках. 8 июня Арбитражный суд Москвы принял сторону «Транснефти», признав сделку компании со Сбербанком недействительной. Суд счел, что банк действовал недобросовестно и навязал невыгодную для «Транснефти» высокорисковую спекулятивную сделку. Однако уже в августе Девятый арбитражный апелляционный суд принял сторону Сбербанка. «Транснефть» оспорила судебное решение, а на очередном заседании суда по делу 30 ноября стороны заявили, что начали переговоры о мировом соглашении.

Автор: Георгий Перемитин.
Теги: Сбербанк , «Транснефть»
Главное
Путин подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первенца Политика
Материалы по теме
Сбербанк и «Транснефть» начали переговоры о мировом соглашении Финансы
«Транснефть» назвала Сбербанк «волками с Вавилова cтрит» Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.