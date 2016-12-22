Песков отказался рассказывать про избирательную кампанию Путина
Выборы президента России, 12:48
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Песков отказался рассказывать про избирательную кампанию Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о поступлении средств в избирательный фонд Владимира Путина.
«Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков.
Накануне Центральная избирательная комиссия сообщила, что в избирательном фонде Путина уже содержится более 400 млн руб. Это больше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых. Всего в избирательных фондах 13 кандидатов, которые успели открыть свои счета, находится более 656 млн руб.