Песков отказался рассказывать про избирательную кампанию Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на вопрос журналистов о поступлении средств в избирательный фонд Владимира Путина.

«Я как пресс-секретарь президента Путина не имею никакого отношения к избирательному фонду кандидата Путина. И не имею права отвечать на эти вопросы по закону. Прошу обращаться в штаб Путина, когда он уже полноценно начнет функционировать», — сказал Песков.

Накануне Центральная избирательная комиссия сообщила, что в избирательном фонде Путина уже содержится более 400 млн руб. Это больше, чем у всех остальных кандидатов вместе взятых. Всего в избирательных фондах 13 кандидатов, которые успели открыть свои счета, находится более 656 млн руб.

Самые крупные взносы в фонд Путина внесли партия «Единая Россия» и Краснодарский фонд регионального сотрудничества, а также Московский, Свердловский и Татарстанский фонды поддержки регионального сотрудничества и развития (ФПРСР). Они вложили по 28 млн руб. (максимальный взнос, разрешенный законом). Кемеровский ФПРСР и Московский областной фонд регионального развития внесли по 25 млн руб., Красноярский и Кировский ФПРСР — по 24 млн руб., Санкт-Петербургский фонд развития и Тюменский ФПРСР — по 21 млн руб.