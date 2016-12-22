Задержан подозреваемый в поджоге жилой многоэтажки в Тюмени

Задержан подозреваемый по делу о поджоге жилой многоэтажки в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления регионального СК.

Пожар в доме №4 на улице Олимпийская в Тюмени вспыхнул накануне вечером. По данным регионального управления МЧС, на площади 700 кв. м загорелся фасад дома, произошло возгорание утеплителя дома с первого по седьмой этаж. Из дома были эвакуированы около 130 человек.

По факту пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога). На месте пожара было обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Региональное издание 72.ru со ссылкой на администрацию Тюмени сообщает, что пожар повредил 43 квартиры, фасад с первого по девятый этажи и кровлю дома. Общая площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м.

По данным Ura.ru, подозреваемый в поджоге был ранее судим и употребляет наркотики, он пытался покончить с собой. Полиция спасла его, выломав дверь в горящую квартиру. По данным источников портала, погибший при пожаре является соседом подозреваемого.