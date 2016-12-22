СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени. Как сообщает пресс-служба регионального СК, неизвестный совершил поджог одной из квартир здания.

«В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома», — сказано в сообщении. По данным СК, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.

Все жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествия. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Видео: Андрей Романов / «ВКонтакте»

Многоэтажный жилой дом в Тюмени загорелся вечером 8 января. Как сообщал РБК дежурный МЧС по Тюменской области, на площади 700 кв. м загорелся фасад жилого дома, из здания были эвакуированы около 130 человек. Как уточняли спасатели, произошло возгорание утеплителя дома с 1-го по 7-й этаж.