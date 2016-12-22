Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,16 57,13 EUR Нал. 69,43 68,06 USD Бирж. 56,98 +0,14 EUR Бирж. 68,68 -0,02 USD ЦБ. 57,60 -0,03 EUR ЦБ. 68,87 +0,08 EUR/USD 1,20 -0,01 BTC/USD Бирж. 14830,69 -1283,61 MOEX 2207,41 +0,45% RTS 1219,89 +0,47% Brent 67,95 +0,24% DJIA 25278,24 -0,07% Nasdaq 7156,34 +0,28% FTSE 7696,51 -0,36%
СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке
Лента новостей
Производитель GoPro сократит 20% персонала и перестанет делать дроны 00:10, Бизнес Свиные санкции: чем грозит России новый спор с ЕС в ВТО 00:02, Экономика «Эффект Собчак»: почему в России так много желающих стать президентом 08 янв, 23:27, Политика Евросоюз расширил санкции в отношении Северной Кореи 08 янв, 23:25, Политика В Кемеровской области в ДТП с грузовиком погибли пять человек 08 янв, 23:21, Общество В Екатеринбурге на складе пластика произошел пожар 08 янв, 22:41, Общество Пентагон заявил о доступности использованных для атаки на Хмеймим дронов 08 янв, 22:36, Политика В Москве при столкновении пяти автомобилей погибла женщина 08 янв, 22:15, Общество Facebook заключил лицензионное соглашение c Sony/ATV Music Publishing 08 янв, 22:04, Бизнес Стражи эволюции: чем завершились протесты в Иране 08 янв, 21:58, Политика Замглавы партии Норвегии уволился из-за обвинений в домогательствах 08 янв, 21:49, Политика Ущерб США от природных бедствий в 2017 году оценили в рекордные $306 млрд 08 янв, 21:03, Общество В пустыне Сахара второй год подряд выпал снег 08 янв, 20:59, Общество Правительство даст чиновникам новые стимулы после оптимизации 08 янв, 20:49, Экономика СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке 08 янв, 20:43, Общество Парламент Венесуэлы объявил о начале в стране гиперинфляции 2600% в год 08 янв, 20:41, Финансы Застрявшие в Нью-Йорке: как пассажиры «Аэрофлота» добирались до Москвы 08 янв, 20:29, Бизнес Советника Трампа выставили из студии CNN после прерванного интервью 08 янв, 20:25, Общество Клуб из Казахстана отказался подписать бывших футболистов сборной России 08 янв, 20:20, Спорт В Совфеде увидели в атаке дронов на российскую базу работу спецслужб США 08 янв, 19:56, Политика TechCrunch узнал о скором выпуске Telegram собственной криптовалюты 08 янв, 19:55, Технологии и медиа На Украине задержали подозреваемого в убийстве правозащитницы Ноздровской 08 янв, 19:49, Общество Франция зафиксировала рекордное число заявок на убежище в 2017 году 08 янв, 19:37, Политика ЦБ создаст кодекс этики финансистов после письма аналитика Гаврилова 08 янв, 19:18, Финансы Глава Федерации лыжных гонок России рассказала о травме лидера сборной 08 янв, 19:12, Спорт Украинские радикалы устроили протест у Киево-Печерской лавры 08 янв, 19:06, Общество Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 08 янв, 18:58, РБК и УАЗ Иран пригрозил пересмотреть сотрудничество с ООН по ядерному оружию 08 янв, 18:48, Политика
СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке
Общество, 08 янв, 20:43
0
СК возбудил дело о поджоге из-за пожара в тюменской многоэтажке

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в многоэтажном жилом доме в Тюмени. Как сообщает пресс-служба регионального СК, неизвестный совершил поджог одной из квартир здания.

«В результате произошедшего пожара повреждено и уничтожено имущество жильцов дома», — сказано в сообщении. По данным СК, в ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, его личность устанавливается.

Все жильцы дома эвакуированы, следователи осматривают место происшествия. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога).

Видео: Андрей Романов / «ВКонтакте»

Многоэтажный жилой дом в Тюмени загорелся вечером 8 января. Как сообщал РБК дежурный МЧС по Тюменской области, на площади 700 кв. м загорелся фасад жилого дома, из здания были эвакуированы около 130 человек. Как уточняли спасатели, произошло возгорание утеплителя дома с 1-го по 7-й этаж.

Теги: Пожар
Главное
WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа Политика
Материалы по теме
В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом Общество
В общежитии колонии строгого режима под Якутском произошел пожар Общество
Пожарные ликвидировали возгорание в Центральном павильоне ВДНХ Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.