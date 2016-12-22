В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом
Общество, 08 янв, 17:20
0
В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом
В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом, сообщает местный портал 72.ru. По данным РБК, горит фасад жилого дома.
Инцидент произошел на ул. Олимпийская, 4. «В МЧС рассказали, что во время пожара из многоквартирного дома были эвакуированы 130 человек, спасены 25 человек, трое из них дети», — сказано в сообщении. Причины пожара устанавливаются.
Как сообщил РБК дежурный МЧС по Тюменской области, фасад жилого дома загорелся на площади 700 кв. м, из здания эвакуированы около 130 человек.