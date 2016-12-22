Фото: Слава Гаврилей / «ВКонтакте»

В Тюмени загорелся многоэтажный жилой дом, сообщает местный портал 72.ru. По данным РБК, горит фасад жилого дома.

Фото: Юлия Ильиных / ТАСС

Инцидент произошел на ул. Олимпийская, 4. «В МЧС рассказали, что во время пожара из многоквартирного дома были эвакуированы 130 человек, спасены 25 человек, трое из них дети», — сказано в сообщении. Причины пожара устанавливаются.

Видео: Андрей Романов / «ВКонтакте»

Как сообщил РБК дежурный МЧС по Тюменской области, фасад жилого дома загорелся на площади 700 кв. м, из здания эвакуированы около 130 человек.