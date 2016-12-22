В Росздравнадзоре рассказали о контрольных закупках по ботоксу

Введение лекарственных препаратов на основе ботулотоксинов (ботокс) и гиалуроновой кислоты попадут под контрольную закупку Росздравнадзора. Об этом в интервью «Известиям» рассказал руководитель ведомства Михаил Мурашко.

«Наши специалисты будут обращаться в клинику. Они оплатят услугу, получат чек, а потом проведут проверку по реестру лицензий. Если нет лицензии на конкретную помощь — это правонарушение», — сказал Мурашко. По его словам, зачастую после проведения косметических операций с нарушениями пациенты поступают к врачам «с тяжелейшими осложнениями, которые часто их обезображивают». Речь идет об аллергических реакциях, инфицировании и некрозах.

Мурашко отметил, что специалисты Росздравнадзора провели порядка 7 тыс. проверок в 2017 году, благодаря которым количество фальсифицированных лекарственных препаратов в обороте снизилось более чем в два раза по сравнению с двумя предыдущими годами. К 2020 году ведомство намерено полностью избавиться от контрафактных товаров на российском фармрынке.

В декабре 2017 года министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщала, что обязательная маркировка недорогих лекарственных препаратов начнется в первой половине 2019 года. По ее словам, основной объем лекарств получит маркировку уже в 2018 году.

Однако еще в ноябре производители дешевых лекарств обращались по вопросу маркировки к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву. Тогда фармацевты предупреждали, что из-за маркировки возрастут цены на недорогие лекарства, а некоторые их них могут исчезнуть с рынка. Они также попросили дать больший срок на введение маркировки лекарств.