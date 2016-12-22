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Симоньян рассказала об изменившемся отношении россиян к США
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Симоньян рассказала об изменившемся отношении россиян к США
Политика, 08:40
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Симоньян рассказала об изменившемся отношении россиян к США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью ведущей программы «60 минут» Лесли Шталь на телеканале CBS рассказала о том, когда и почему изменилось отношение россиян к США.

«Это случилось в 1999 году, когда вы начали бомбить Югославию», — отметила она. Симоньян сообщила, что действия Вашингтона сочли «совершенно несправедливыми, недопустимыми и незаконными, поскольку ООН не давала мандата на проведение этих авиаударов». «И на этом все кончилось — вы в одночасье потеряли нас», — считает Симоньян.

Во время интервью Шталь заявила, что разведка США считает телеканал RT инструментом информационной войны. В ответ Симоньян привела в пример ситуацию в России, где американские СМИ «настроены против Путина», и предложила закрыть их. «Антипутинская кампания не прекращается ни на один день. Всех закрыть? Согласны? Своими действиями они [власти США] камня на камне не оставляют от нашей репутации», — сказала Симоньян.

Главный редактор RT также опровергла информацию о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. По ее словам, через пять лет «вы узнаете, что этого не было». «Вы им верите [спецслужбам США], так же как верите, что в Ираке было оружие массового уничтожения. Разве вы в это не верили? Продолжайте верить, что «российское вмешательство» в американские выборы произошло», — отметила Симоньян.

Она добавила, что RT не поддерживала будущего президента США Дональда Трампа во время предвыборной кампании. «Но наша вина в том, что RT не поддержал и Клинтон тоже», — подчеркнула Симоньян.

Власти США в сентябре 2017 года потребовали RT зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Согласно американскому законодательству, компании, которые работают на территории США в интересах других государств, должны принять статус иноагента. В ноябре 2017 года Симоньян сообщила, что RT выполнил требование Минюста США и зарегистрировался как иноагент. В конце ноября американский конгресс лишил журналистов RT аккредитации.

Тогда же президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому иностранные СМИ могут быть признаны иноагентами.

Теги: Маргарита Симоньян , CBS , вмешательство в выборы
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