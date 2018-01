СМИ узнали об увольнении сотрудника Минюста США из-за досье на Трампа

Сотрудника Министерства юстиции США Брюса Ора сняли с поста руководителя Целевой группы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью после встречи с автором досье на американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По их словам, Минюст также может удовлетворить просьбу Комитета по разведке Палаты представителей, которые потребовали допросить Ора. Источники отметили, что допрос запланирован на 17 января.

В декабре 2017 года Fox News сообщал о том, что Ора лишили должности заместителя генпрокурора после того, как он скрыл свои контакты с автором досье на Трампа. По информации телеканала, Ор встречался с экс-сотрудником британской разведки MI6 Кристофером Стилом в 2016 году. Кроме того, Fox News стало известно, что супруга Брюса Ора, Нелли, также работала на вашингтонскую фирму Fusion GPS, для которой Стил составил досье.

Оно было опубликовано в январе 2017 года изданием BuzzFeed. В нем шла речь о том, что у российских властей имеется компромат на Трампа, с помощью которого они могут давить на американского президента. Сам Трамп назвал это досье фальшивкой. В Кремле также сообщили, что у них отсутствует компромат на президента США. В октябре 2017 года газета The New York Times сообщала, что консервативное издание The Washington Free Beacon заказало досье на Трампа. В самом издании опровергли эту информацию.

В начале января 2018 года два сенатора-республиканца Чак Грассли и Линдси Грэм выступили с предложением начать расследование против автора досье на Трампа.