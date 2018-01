Комитет защиты журналистов в США обвинил Трампа в «подрыве свободы СМИ»

Комитет защиты журналистов в США обвинил президента США Дональда Трампа в «подрыве свободы прессы». Об этом говорится на сайте комитета.

«Предыдущие президенты США критиковали прессу в некоторой степени, однако они брали на себя публичные обязательства отстаивать значимость демократии как внутри страны, так и за рубежом», — говорится в сообщении. В свою очередь Трамп, по мнению комитета защиты журналистов, «выступает против СМИ и отказывается публично поднимать вопросы свободы прессы с такими репрессивными лидерами, как [лидером КНР] Си [Цзиньпинем], [президентом Турции Реджепом] Эрдоганом и [президентом Египта Ас] Сиси».

В сообщении отмечается, что «власти Китая, Сирии и России подхватили эпитет «фейковых новостей». «При администрации Трампа Министерство юстиции не следует принципам защиты источников журналистов, а Госдепартамент предложил сократить финансирование международных организаций, которые помогают соблюдать международные нормы поддержки свободы выражения», — указали в комитете.

Из-за того, что американский президент и власти других западных стран «не могут оказать давление на самых репрессивных лидеров мира для решения проблемы свободы прессы, число журналистов в тюрьмах во всем мире достигло рекордного уровня», говорится в сообщении.

В комитете также подсчитали количество критикующих СМИ твитов, которые Трамп опубликовал на своей странице в Twitter после того, как объявил о намерении баллотироваться в президенты. Согласно подсчетам правозащитников, их количество достигло 1 тыс.

Также, по мнению комитета, свобода СМИ «жестко ограничивается» в России, Китае, Мьянме, Польше, Турции и Египте. В сообщении отмечается, что в Северной Корее и Эритрее независимых средств массовой информации нет вообще.

В начале января Дональд Трамп анонсировал премию самых бесчестных и коррумпированных СМИ 2017 года. Он отмечал, что у премии будет несколько номинаций.

Американский лидер неоднократно обвинял многие ведущие СМИ США, в том числе CNN, ABC, The New York Times, NBC, The Washington Post, в том, что они распространяют «фейковые новости». По мнению Трампа, в их публикациях содержатся «бездоказательные и непроверенные утверждения».