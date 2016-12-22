Компания Ахметова ответила на заморозку активов на сумму $820 млн

Группа СКМ украинского миллиардера Рината Ахметова выпустила заявление, в котором прокомментировала заморозку активов предпринимателя на сумму $820 млн по решению кипрского суда. В СКМ заявили, что намерены обжаловать это постановление.

Заморозка активов Ахметова произошла по иску компании бывшего украинского банкира Дениса Горбуненко Raga Establishment по сделке о покупке «Укртелекома». В СКМ отметили, что акции «Укртелекома» были опосредованно приобретены компанией в 2013 году, через два года после его приватизации. «Мы также напоминаем, что группа СКМ ни прямо, ни опосредованно не участвовала в приватизации «Укртелекома» в 2011 году. Как мы неоднократно заявляли, существующие претензии Фонда госимущества и других государственных органов Украины в отношении законности приватизации «Укртелекома» и исполнения инвестиционных обязательств относятся именно к деятельности Raga Establishment Limited и ее реальных конечных бенефициаров, а также лиц, которые финансировали приватизацию в 2011 году», — заявили в компании.

В связи с этим СКМ сообщила о намерении обжаловать решение суда. «Компании группы СКМ будут также активно защищаться в судах против безосновательного иска компании Raga Establishment Limited, в рамках которого было вынесено определение», — говорится в заявлении.

Спор Горбуненко и Ахметова связан с тем, что Raga Establishment обвиняет СКМ в невыплате полной суммы по контракту о приобретении акций «Укртелекома». В декабре прошлого года в Лондонском международном арбитраж​е Raga Establishment уже выиграла $760 млн по этому делу.