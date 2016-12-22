Замглавы партии Норвегии уволился из-за обвинений в домогательствах

Заместитель главы социал-демократической Рабочей партии Норвегии Тронн Йиске подал в отставку после того, как его обвинили в домогательствах, передает Reuters.

Политик извинился за свое поведение, которое, по его словам, было «неприемлемым», однако «самые суровые обвинения» не признал. По его мнению, эти обвинения «ложные и необоснованные».

По словам бывшего министра иностранных дел Норвегии Йонаса Гара Стере, в декабре 2017 года несколько женщин рассказали, что у них с Йиске состоялись «нежелательные встречи сексуального характера». Стере добавил, что после этого посоветовал ему покинуть свой пост.

Сам Йиске пояснил, что решил подать в отставку из-за того, что ему и его семье сложно «противостоять давлению, которое оказывается на него в последние недели».

Волна обвинений в сексуальных домогательствах против политиков, режиссеров, актеров и других деятелей искусства началась вслед за скандалом вокруг голливудского продюсера Харви Вайнштейна. The New York Times осенью 2017 года опубликовала расследование, в котором рассказывалось о домогательствах продюсера по отношению к актрисам. Он был лишен всех наград, его изгнали из киноакадемий Великобритании и США. Также продюсер был уволен из основанной им Weinstein Company. В настоящее время суд продолжает расследование дела Вайнштейна.