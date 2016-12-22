Минэкономразвития исключило выход России из ВТО из-за «свиного эмбарго»

Минэкономразвития исключило выход России из Всемирной торговой организации (ВТО) из-за спора об ограничениях на импорт свинины из Евросоюза. Об этом говорится в сообщении министерства, поступившем в РБК.

«В условиях диверсификации российского экспорта вопрос выхода России из ВТО в настоящее время компетентными российскими органами не рассматривается», — сказано в сообщении. В МЭР добавили, что членство России в организации предоставляет стране «предсказуемую» и прозрачную правовую среду на внешних рынках.

Ранее в Совфеде допустили, что ответом на требование Евросоюза компенсации €1,4 млрд в год за «свиное эмбарго» может стать выход России из ВТО. Первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников пояснял, что действия ЕС «противоречат» правилам самой ВТО: «В случае удовлетворения иска Евросоюза мы, наверное, должны будем ограничить свое участие во Всемирной торговой организации, возможно, и полностью», — говорил он.

8 января глава департамента торговых переговоров Минэкономразвития Максим Медведков пообещал, что Москва оспорит «безосновательное» решение Евросоюза.

Иск ЕС к России связан с запретом на импорт свиноводческой продукции производителей ЕС, введенный с 2014 года. Первоначально его причиной стали вспышки африканской чумы свиней в европейских странах, затем свинина также была добавлена в список продукции под эмбарго, введенное Россией в ответ на европейские санкции. ЕС подал жалобу на действия России, заявив, что они наносят ущерб европейским производителям и не соответствуют нормам ВТО.