СМИ узнали о несостоявшейся сделке экс-главы Каталонии с Мадридом

Бывший глава каталонского правительства Карлес Пучдемон был готов вернуться в Испанию и предстать перед Верховным судом в обмен на пост главы Каталонии. Об этом со ссылкой на окружение Пучдемона сообщает газета El Сonfidencial.

Согласно источникам издания, Пучдемон направил это предложение премьер-министру Испании Мариано Рахою, но правительство приняло решение об отказе. «Карлес Пучдемон предлагал сдаться правосудию на следующий день после вступления в должность главы Каталонии, чтобы дать показания и принять на себя все последствия решения суда», — сказано в сообщении.

В издании при этом отмечают, что в случае прибытия в Испанию экс-глава Каталонии будет «немедленно задержан». В настоящее время Пучдемон находится в Бельгии, куда он уехал после роспуска парламента автономии.

Ранее премьер отказался встречаться с Пучдемоном за пределами Испании. «Мне в любом случае предстоит провести встречу с госпожой Арримадас (лидер Ciudadanos), она та, кто выиграл выборы», — сказал Рахой. В свою очередь, Пучдемон сообщал о готовности вернуться в страну, если власти предоставят ему гарантии безопасности. Он также потребовал от испанских властей вывести из региона дополнительные силы полиции, введенные с сентября этого года.

Мадрид распустил парламент Каталонии 27 октября. Тогда же Мариано Рахой отстранил от исполнения обязанностей главу каталонского правительства Карлеса Пучдемона. До этого парламент региона по итогам проведенного в Каталонии референдума провозгласил независимость, но правительство Испании результаты голосования не признало.

Позднее Испания выдала международный ордер на арест Пучдемона, из-за чего он и четверо его соратников бежали в Бельгию, где и находятся до сих пор, не смотря на то что 5 декабря Верховный суд Испании отозвал ордер. «Поскольку испанские суды опасаются, что нет оснований для этих обвинений, это политическое преследование, мы не совершили какого-либо преступления», — пояснил решение суда Пучдемон.