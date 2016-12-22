В США не нашли доказательств планам России вмешаться в выборы 2018 года

У США пока нет доказательств наличия планов у России вмешаться в выборы в конгресс США, которые пройдут в 2018 году. Об этом заявил государственный секретарь Рекс Тиллесрон в интервью CNN.

«Я не знаю. Я надеюсь, они не будут», — сказал он. На вопрос ведущей располагают ли американские власти доказательствами, что русские планируют вмешаться в выборный процесс, Тиллерсон ответил: «У нас пока их нет. Но мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы в Европе и в других странах».

Государственный секретарь США отметил, что вопрос возможного вмешательства Москвы в выборы не влияет на отношения Вашингтона с другими государствами. Тиллерсон рассказал, что данную проблему он не обсуждает с мировыми лидерами. «Внутренние проблемы вокруг российского вмешательства в наши выборы — это не часть диалога с другими сторонами. Я думаю, что остальной мир понимает, что это внутреннее дело, и оно важное», — сказал он.

Государственный секретарь отметил, что он не понимает, почему Россия вмешивается в выборы других стран. «Я не понимаю, что они могут получить от этого», — сказал Тиллерсон. Он отметил, что подобные действия Москвы «вредят России», потому что они не ведут к прогрессу в отношениях с США и с другими государствами.

Россию обвиняют во вмешательство в выборы, в том числе Великобритания и Германия. В США было начато расследование в отношении Москвы о возможном влиянии российских властей на результаты президентских выборов в 2016 году. Россия все обвинения отрицает.

В конце декабря официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что тема вмешательства России в выборы уже себя исчерпала, потому что она «сходит на нет» из-за отсутствия доказательств. «Никто уже не пытается на этом настоять», — сказала Захарова.

В 2018 году в США пройдут выборы в конгресс, а также целый ряд кампаний в штатах на местном уровне.