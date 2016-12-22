Глава ЦРУ заподозрил Россию в планах «подорвать» еще одни выборы в США

Майк Помпео считает, что Москва на «протяжении десятилетий» предпринимает попытки вмешаться в выборы в Соединенных Штатах. Новая «попытка» Москвы намечена на ноябрь 2018 года, уверен он

Майк Помпео (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Россия на «протяжении десятилетий» пытается вмешиваться в выборы в Соединенных Штатах и в следующий раз Москва «попытается» сделать это в ноябре 2018 года, когда в США состоятся выборы в конгресс. Такое заявление в воскресенье, 7 января, в эфире телеканала CBS сделал глава ЦРУ Майк Помпео, передает Reuters.

В ответ на вопрос ведущего программы Face The Nation («Лицом к нации»), предпринимает ли Москва попытки вмешиваться в выборы в США, Помпео сказал: «Да, они делают это на протяжении десятилетий».

«Да, меня по-прежнему беспокоят не только русские, но и попытки других», — сказал глава ЦРУ, не став уточнять детали. «У нас много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — добавил он.

Помпео подчеркнул, что ЦРУ играет важную роль во всей команде, которая ответственна за национальную безопасность, в том числе за то, чтобы выборы в США были безопасные и демократические. «Мы прилагаем все усилия, чтобы так было. Поэтому мы будем бороться против русских или же других, кто будет угрожать результатам [выборов]», — предупредил он.

В минувшую субботу Госсекретарь США Рекс Тиллерсон также комментировал тему возможного вмешательства России в американские выборы. В интервью CNN главный американский дипломат заявил, что у Вашингтона нет доказательств попыток Москвы вмешиваться в грядущие выборы в конгресс. На вопрос ведущей, располагают ли американские власти доказательствами, что русские планируют вмешаться в выборный процесс, Тиллерсон ответил: «У нас пока их [доказательств] нет». «Но мы знаем, что Россия вмешивалась в выборы в Европе и в других странах», – добавил он.

Спецслужбы США обвиняют Россию в том, что она вмешивалась в выборы президента, которые прошли в ноябре минувшего года, и на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. Также обвинения в адрес России звучали из Лондона. Часть британских парламентариев потребовала расследования предполагаемого вмешательства Москвы в итоги референдума по Brexit.

Москва все обвинения о предполагаемом вмешательстве в те или иные выборы отрицает.