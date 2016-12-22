Берлин проведет переговоры с главой МИД Ирана из-за протестов в стране

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявил о планах «лично поговорить» со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом в связи с акциями протеста в Иране. Об этом глава МИД ФРГ заявил в интервью телеканалу ZDF.

По словам Габриэля, он договорился с главой дипломатии Евросоюза Федерикой Могерини о том, что переговоры с Зарифом состоятся «по возможности на следующей неделе».

«Берлин намерен проводить переговоры [с Тегераном] напрямую», — сказал министр. В то же время Габриэль, по данным телеканала, ответил на критику о том, что Берлин «поздно и недостаточно ясно осудил» насилие в отношении протестующих в Иране. «Мы отреагировали вовремя <...> Мы говорили, что Иран должен изменить свою политику в регионе», — добавил министр.

Массовые акции протеста проходят в крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря. Люди выходят на улицы из-за недовольства инфляцией, высоким уровнем безработицы и против действующих властей страны. Жертвами протестов стали уже более 20 человек, среди них есть как гражданские лица, так и сотрудники правоохранительных органов. Арестованы более 400 человек.

Президент США выразил поддержку иранскому народу и пообещал предоставить ему помощь «в нужное время». В свою очередь, секретарь Совбеза Ирана Али Шахмани 2 января заявил, что протесты в стране инспирированы извне: по его мнению, протестные настроения разжигают в социальных сетях власти Соединенных Штатов, Великобритании и Саудовской Аравии.