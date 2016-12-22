Гидрометцентр предупредил о похолодании в Москве

В столице в начале недели заметно похолодает и температура опустится ниже нулевой отметки. Об этом на своем сайте сообщает Гидрометцентр.

Днем температура в столице опустится до -2 градусов, а ночью может достигнуть -5. В Москве пройдет снег, а сила ветра может оказаться близка к уровню шторма. Скорость отдельных порывов ветра может достичь 15–20 м/с.

Минувшее Рождество в столице прошло при аномально теплой погоде. Температура приблизилась к рекордным показателям за все 140 лет наблюдений. Днем 7 января температура достигала 2,7 градуса тепла. В то же время МЧС сообщила, что 8 января в столице может сильно похолодать и в Москву придет сильный ветер, снегопад и гололедица. В связи с этим ведомство выпустило экстренное предупреждение.