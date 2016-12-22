Премьер-министр Венгрии назвал беженцев «мусульманскими захватчиками»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью с немецким изданием Bild назвал беженцев, прибывающих в страну, «мусульманскими захватчиками». Орбан заявил, что его страна не намерена принимать новых беженцев.

«Мы не считаем этих людей мусульманскими беженцами. Мы считаем их мусульманскими захватчиками», — заявил он, подчеркнув, что приезжие лишь ищут более выгодные условия для жизни.

Орбан рассказал о своей уверенности в том, что прием беженцев лишь создает неизбежные проблемы для страны. В их числе он назвал появление «параллельных обществ» из прибывших иностранцев и коренных жителей. «Мы считаем, что большое количество мусульман неизбежно ведет к появлению параллельных обществ. Мы этого не хотим. И мы не хотим, чтобы нас к этому принуждали», — подчеркнул он.

При этом премьер-министр Венгрии опроверг обвинения в том, что Венгрия получает помощь от Евросоюза и при этом не берет на себя ответственность по приему беженцев. Орбан заявил, что эти процессы невзаимосвязаны. «Это справедливая компенсация за то, что мы открыли свой рынок для конкуренции. Это не имеет ничего общего с проблемой беженцев», — сказал журналистам глава венгерского правительства.

В 2015 году в Евросоюзе была введена система квот, согласно которой беженцы, прибывшие в приграничные европейские страны, распределяются между другими государствами союза. Распределение квот происходило пропорционально населению стран Евросоюза. Венгрия, Чехия, Румыния и Словакия выступили против подобной системы. Венгрия и Словакия подали иски в Суд Евросоюза с требованием прекратить подобную практику, однако суд отклонил их жалобу. Несмотря на это, в июне Чехия объявила, что прекращает прием беженцев по квотам.

В декабре против системы квот также выступил новый глава правительства Австрии Себастьян Курц. Он назвал ее «бессмысленной», подчеркнув, что она ведет к расколу внутри ЕС.