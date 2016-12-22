Новый канцлер Австрии раскритиковал систему квот на беженцев в ЕС

Заставлять страны принимать европейские страны беженцев по квотам «бессмысленно», заявил канцлер Австрии Себастиан Курц в интервью изданию Bild am Sonntag

По его мнению, это «никуда не приведет Европу». Система квот «разделяет ЕС», отметил канцлер. «Мигранты, которые собрались в Европу, не хотят ехать в Болгарию или Венгрию. Они хотят в Германию, Австрию или Швецию», — сказал Курц.

Кроме того, австрийский канцлер призвал европейские власти помогать беженцам вне зависимости от страны, из которых они прибыли. Канцлер заметил, что Европе стоит обеспечить безопасность тем людям. что стремятся в ЕС, в их собственных странах или соседних с ними. «ЕС должен поддержать это, даже военным путем», —сказал он.

О том, в какой форме должна осуществляться «военная помощь» ЕС в странах, откуда прибывают беженцы, Курц не уточнил.

В середине декабря в новое правительство Австрии впервые вошли ультраправые, занявшие третье место на парламентских выборах, Популярность у избирателей Австрийская партия свободы (FPÖ) смогла завоевать благодаря использованию миграционного кризиса в своей повестке. Новое правительство Австрии критикует централизацию ЕС и его миграционную политику, а также призывает к смягчению антироссийских санкций, в то же время призывая «решить» вопрос сепаратизмом на юго-востоке Украины.



