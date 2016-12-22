SpaceX произвела успешный запуск ракеты с секретным спутником Zuma

Компания SpaceX произвела успешный запуск ракеты Falcon 9 с космическим аппаратом Zuma, чье назначение хранится в секрете. Видео запуска опубликовано на YouTube-канале компании Илона Маска.

Этот запуск стал первым для компании в новом году. Как сообщает Space.com, заказ на запуск аппарата Zuma был выдан правительством США. Созданием аппарата аппарата занималась военно-промышленная компания Northrop Grumman. Характеристики орбиты и цель аппарата засекречены, неизвестно также и какое ведомство США будет отвечать за его эксплуатацию, отмечает CNN. Первоначально запуск Zuma планировался на ноябрь прошлого года, однако был перенесен. Поводом для переноса стали технические проблемы с обтекателем ракеты-носителя и непогода.

Запуск был осуществлен с мыса Канаверал. После отсоединения второй ступени с космическим аппаратом, многоразовая первая ступень ракеты успешно приземлилась на посадочной площадке.

Предыдущий успешный запуск многоразовой ракеты носителя SpaceX совершила 23 декабря. Тогда Falcon 9, стартовавшая с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния вывела на орбиту десять спутников связи Iridium Next.

Илон Маск 20 декабря продемонстрировал новую тяжелую ракету носитель Falcon Heavy. Она была установлена на стартовом столе на мысе Канаверал во Флориде. По планам, она должна стартовать в январе к орбите Марса. При этом ее полезной нагрузкой будет электромобиль Tesla Roadster вишневого цвета, в котором будет звучать песня британского рок-певца Дэвида Боуи Space Oddity. Как видно на опубликованных главой SpaceX фотографиях, машина будет закреплена между частями головного обтекателя ракеты. Как пояснил сам Маск, он считает «скучными» традиционные симуляторы массы в виде бетонных или стальных блоков. «Все скучное — ужасно, поэтому мы решили использовать что-нибудь необычное», — заявил он.