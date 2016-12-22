СМИ сообщили о прорыве окружения военной базы под Дамаском

Сирийским войскам удалось прорвать окружение военной базы под Дамаском. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

Военная база бронетехники, окруженная боевиками, находится в городе Хараста, в северо-восточном пригороде Дамаска. «Сирийская армия разблокировала транспортное управление в пригороде Дамаска. Прорвав окружение, пехота и танки вошли на территорию управления», — сообщил источник. Кроме того, военные взяли под контроль территорию вокруг базы, в том числе и расположенные неподалеку мукомольные мельницы.

Информацию о прорыве окружения базы также подтверждает Reuters со ссылкой на сирийское телевидение и данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека. Как сообщает агентство, прорыв окружения проводился при поддержке российской авиации. Сейчас на базе идут бои за расширение транспортного коридора.

Хараста является центром столкновений правительственной армии с повстанцами в районе Дамаска с начала войны в Сирии. Атаки на военную базу в Харасте ведутся с 2011 года. Военные действия в Харасте, как сообщал Reuters, активизировались осенью 2017 года. Агентство утверждает, что эта военная база используется для нанесения ударов по повстанцам. В окружении сирийской армии на территории близ Харасты, подконтрольной повстанцам, находятся около 300 тыс. мирных жителей. В нанесении ударов по позициям повстанцев в этом районе, по данным агентства, участвовала и российская авиация. 31 декабря стало известно о том, что боевики обстреляли из минометов лагерь беженцев рядом с Харастой.