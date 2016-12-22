Один человек погиб при минометном обстреле лагеря беженцев в Сирии
Политика, 05:05
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Один человек погиб при минометном обстреле лагеря беженцев в Сирии
Боевики обстреляли лагерь беженцев Аль-Вафидин и пригород Дамаска Дахият Хараста, погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на источник в управлении полицией сирийской провинции Дамаск.
В ответ правительственная армия Сирии нанесла точечные удары по точкам террористов и уничтожила минометные установки, а также боевиков.
Ранее 30 декабря сирийские военнослужащие освободили несколько населенных пунктов в провинциях Хама и Идлиб. Речь идет о селениях Абу-Омар, Аль-Салюмия, Джеддуа, Аль-Хамдания и Тиляль-Заатар. Также были ликвидированы боевики группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).