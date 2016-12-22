Кадыров заявил о необходимости остановить «военное безумство США»

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал остановить «военное безумство США». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не нужны никакие подтверждения намерениям США погрузить в войну весь Ближний Восток», — считает он. Кадыров подчеркнул, что за последнее время Вашингтон «направил свои щупальца зла по трем фронтам: поддержка оппозиции в Сирии, признание Иерусалима столицей Израиля, сейчас разжигание гражданской войны в Иране». Он также обвинил американские власти в ​«разрушительной геополитике по отношению к Украине, Грузии, Ираку, Ливии».

​Глава Чечни призвал европейских партнеров «понять, что Россия занимает позицию справедливости, сохранения жизни на земле». «Европа не должна трусить, а выступить единым фронтом против вероломства, иначе все больше стран будут ввергнуты в хаос, в том числе и европейские», — заключил он.

Накануне, 6 января, постоянный представитель Ирана при ООН Голямали Хошру заявил, что Вашингтон на протяжении долгого времени вмешивается во внутренние дела страны. Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, посвященного протестам в Иране. По мнению Хошру, созыв экстренного заседания также является «очевидной попыткой вмешательства» во внутренние дела страны.

По его словам, власти США стояли за «подрывом демократического курса» исламской республики в 1953 году, когда Вашингтон «срежиссировал» переворот против премьер-министра.​