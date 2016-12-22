Прокуратура усилит надзор за авиадиспетчерами из-за задержек рейсов

​Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) усилит надзор за авиадиспетчерскими службами в 2018 году из-за того, что в прошлом году увеличилось количество задержек рейсов. Об этом ТАСС сообщила представитель надзорного ведомства Екатерина Короткова.

«В 2018 году планируется активизировать надзор за организациями, предоставляющими услуги по диспетчерскому обслуживанию полетов», — сказала она. От деятельности этих организаций в том числе зависит соблюдение авиакомпаниями расписаний полетов, отметила Короткова.

Она пояснила, что такие меры принимаются в связи с нарушениями закона при массовых проверках авиакомпаний, операторов аэропортов и эксплуатантов железнодорожного транспорта. По ее словам, будет создана рабочая группа по защите прав пассажиров. «На всех официальных сайтах аэропортов Московского авиаузла создан раздел «Прокурорский надзор», на котором опубликованы разъяснения требований законодательства и способы направления соответствующих обращений и жалоб», — сказала Короткова.

Как рассказала представитель ведомства, за 11 месяцев 2017 года в аэропортах Московского региона были задержаны свыше 7,5 тыс. авиарейсов, из которых 798 — рейсы иностранных авиакомпаний. Количество задержанных рейсов выросло почти на 27% по сравнению с 2016 годом.

В декабре 2017 года Министерство транспорта начало разрабатывать законопроект об увеличении для авиакомпаний штрафов за задержку рейсов. Изменения планируется внести в статью 120 Воздушного кодекса, регламентирующую ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза.

Сейчас статья определяет, что за каждый час просрочки перевозчик уплачивает штраф в размере 25% МРОТ, но не более половины стоимости доставки или проезда. С 1 января минимальный уровень оплаты труда установлен на уровне 9489 руб. в месяц.