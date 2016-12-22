Минтранс предложил повысить штрафы для авиакомпаний за задержки рейсов

Министерство транспорта начало разработку законопроекта об увеличении для авиакомпаний штрафов за задержку рейсов. Соответствующее уведомление опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Изменения планируется внести в статью 120 Воздушного кодекса, которая регламентирует ответственность перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза. В действующей редакции она определяет, что за каждый час просрочки перевозчик уплачивает штраф в размере 25% МРОТ, но не более половины стоимости проезда или доставки.

Как говорится в обосновании необходимости разработки этого законопроекта, «изменения позволят увеличить штраф, который перевозчик уплачивает за час просрочки доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения». В нем также отмечается, что эта норма Воздушного кодекса не менялась с 2000 года, а за это время произошло «повышение общего уровня цен в экономике» и «снижение покупательной способности денег».

На момент подготовки этого материала на портале было только уведомление о начале разработки законопроекта без текста и конкретных указаний, на какую величину министерство предлагает повысить штраф.

В начале декабря «Парламентская газета» сообщила, что в Госдуме разрабатывается законопроект об ужесточении наказаний за несвоевременную подачу самолета и задержки с вылетом рейсов. Один из авторов проекта, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских пояснил тогда, что ​в отношении международных рейсов действует Монреальская конвенция, которая предусматривает высокие штрафы и денежные компенсации за задержку рейсов. По его словам, пассажиры могут получить от авиакомпании до 336 тыс. руб.

На внутренних линиях действуют правила, предусмотренные Воздушным кодексом России. Разработанный при участии Ананских законопроект кроме повышения штрафов предоставляет пассажиру право при задержке рейса более чем на три часа сдать авиабилет и получить за него деньги немедленно, чтобы приобрести другой без длительных бюрократических процедур.​

7 ноября Минтранс опубликовал проект поправок в административный регламент Росавиации, который предусматривает введение ограничений чартерных перевозок для авиакомпаний, допускающих большое число продолжительных задержек рейсов. Решение о внесении ограничений в условия ранее выданных допусков на выполнение чартерных перевозок может быть принято в случае, если по вине перевозчика в течение календарного месяца были задержаны более чем на два часа или отменены более 20% его рейсов.

В сентябре Ананских объявлял, что в Госдуму будет внесен законопроект о наказании за овербукинг — продажу авиакомпаниями билетов в количестве, превышающем число мест в салоне самолета.