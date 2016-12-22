Посольство России заявило о стабилизации ситуации с рейсами в США

Ситуация с задержкой нью-йоркских рейсов, направляемых на вынужденную посадку в Вашингтон, нормализуется. Об этом говорится в заявлении посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, которое опубликовано на странице российского посольства в Facebook.

«Происходит регистрация пассажиров, проводится подготовка воздушного судна к вылету», — уточняется в сообщении. Вылет первого рейса запланирован на 14:30 по местному времени (22.30 мск), второй должен вылететь в 15:30 по местному времени (23:30 мск). Погодные условия в норме.

В заявлении не уточняется название авиакомпании, но ранее о проблемах с рейсами в США заявляли в российской авиакомпании «Аэрофлот».

Один из пассажиров рейса «Аэрофлота» до Нью-Йорка Валерий Немов заявил РБК, что его рейс приземлился 4 января в Вашингтоне, так как в пункте прибытия был закрыт аэропорт. Он уточнил, что представители авиакомпании встретили пассажиров только утром 5 января, не предоставили отель, а их багаж остался в самолете на двое суток. «5 января людей отвезли в Нью-Йорк на автобусе, но багаж никто не выдал, обещали привезти в Нью-Йорк грузовиком. «Аэрофлот» заявляет, что его рейсы отказывается обслуживать компания [компании по наземному обслуживанию рейсов «Аэрофлота» в Вашингтоне] SwissPort», — отмечает он.

Пассажир добавил, что чемоданы тех, кто летел 4 января до Нью-Йорка, так и остались лежать в самолетах в Вашингтоне третьи сутки.

Информация о проблемах с вылетами «Аэрофлота» в США также была опубликована на странице российского посольства в Facebook. Непогода установилась в Нью-Йорке и Вашингтоне. В сообщении посольства говорилось, что SwissPort «не подтверждает возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона». «В то же время аэропорт уже выдал слоты на выполнение рейсов SU533 (ранее как 123) и SU539 (ранее как SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно. В связи с этим «Аэрофлот» на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов», — уточнялось в сообщении. Пассажиры указанных были перевезены в Вашингтон из Нью-Йорка наземным транспортом. По данным «Аэрофлота», им должны были предоставить возможность бесплатно изменить даты вылета и возврата билетов.

Из-за сильного снегопада аэропорт Нью-Йорка был закрыт 4 января. Позже непогода привела к массовой задержке авиарейсов. The New York Times сообщала о задержке и отмене более 4 тыс. вылетов.