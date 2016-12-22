Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничил прием рейсов

Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ограничивает число прибывающих в этот город пассажирских лайнеров для отправки большего количества пассажиров. Об этом говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Администрация аэропорта взаимодействует с Федеральным авиационным управлением США, чтобы ограничить число рейсов, которые прибывают в аэропорт имени Джона Кеннеди, пока не появится возможность для обработки всех рейсов после восстановления расписания вылетов», — уточняет пресс-служба.

Кроме того, пресс-служба предупредила пассажиров вылетающих рейсов о необходимости выезжать в аэропорт пораньше из-за пробок на подъезде к воздушной гавани.

Аэропорт им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке был закрыт 4 января из-за сильного снегопада. В связи с непогодой на востоке США был введен режим ЧС. Из-за, по данным The New York Times, было задержано и отменено свыше 4 тыс. авиарейсов.

О проблемах с вылетами в этом аэропорту сообщали российская авиакомпания «Аэрофлот» и посольство России в США. Нью-йорекские рейсы были направлены на вынужденную посадку в Вашингтон. По данным «Аэрофлота», компания SwissPort, которая обслуживает рейсы российского перевозчика в аэропорту Вашингтона, не смогла обслужить авиаперевозчика из-за транспортного коллапса. Он произошел по причине непогоды на восточном побережье США. 6 января посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержкой рейсов из Нью-Йорка нормализуется.

Один из пассажиров рейса «Аэрофлота» до Нью-Йорка Валерий Немов рассказал РБК о проблемах с обслуживанием компанией SwissPort задержанных рейсов «Аэрофлота».