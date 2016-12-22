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Сценариста двух фильмов о Джеймсе Бонде обвинили в домогательствах
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Сценариста двух фильмов о Джеймсе Бонде обвинили в домогательствах
Харассмент-гейт, 03:05
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Сценариста двух фильмов о Джеймсе Бонде обвинили в домогательствах

Несколько женщин обвинили американского сценариста и режиссера Пола Хаггиса в сексуальных домогательствах. Они подали на Хаггиса в суд, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на истцов.

Одна из женщина заявила, что Хаггис принуждал ее к оральному сексу, а затем изнасиловал. Другая настаивает, что он принуждал ее к сексу, однако она успела сбежать. Еще одна женщина заявила, что сценарист держал ее за руки и насильно целовал.

По словам истцов, Хаггис домогался до них в период с 1996 по 2015 года. Потерпевшие рассказали агентству, что на момент инцидентов они работали в шоу-бизнесе, и сценарист приглашал их в уединенные места под предлогом обсуждения производства кинокартины или каких-либо других профессиональных вопросов.

Адвокат Хаггиса заявила, что ее подзащитный «никого не насиловал». Сам сценарист также все отрицает, и уже подал встречный иск на сумму $9 млн, уточняет AP.

Пол Хаггис написал сценарии к двум фильмам о Джемсе Бонде — «Казино «Рояль» и «Квант милосердия». Кроме того, он выступил сценаристом таких картин как как «Малышка на миллион», «Красная жара», «Терминатор: Да придет спаситель», а также к телесериалам «Крутой Уокер: правосудие по-техасски» и «Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем». В фильме «Красная жара» он был также режиссером. В 2006 году он получил премию Оскар за свой фильм «Столкновение», снятый по его сценарию, в номинации лучший фильм и лучший сценарий.

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Волна обвинений в сексуальных домогательствах деятелей искусства и политиков началась после того, как 20 октября газета The New York Times опубликовала материал, в котором актрисы рассказали о неподобающем поведении продюсера Харви Вайнштейна. После этой публикации он был лишен многих наград, исключен из состава киноакадемий Великобритании и США, а также уволен из своей собственной компании The Weinstein Company.

Теги: кино , шоу-бизнес , домогательства
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