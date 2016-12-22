В США назвали пункт назначения своего эсминца в Черном море

Вошедший в Черное море американский эсминец USS James E. Williams зайдет в порт Одессы. Об этом завил представитель ВМС США, сообщает новостной сайт Военно-морского института США.

Как отмечается в сообщении, корабль покинул базу в американском городе Норфолк 23 мая, чтобы принять участие в операциях ВМС США. По конвенции Монтрё от 1936 года, военные корабли могут находиться в акватории Черного моря не более 21 дня.



Военные США пояснили, что последним американским кораблем, который заходил в Черное море был эсминец USS Porter, который отплыл 1 сентября после завершения операции «Атлантическая решимость» в августе.

О том, что эсминец США USS James E. Williams прошел пролив Босфор и направился в Черное море стало известно в понедельник, 27 ноября. Блог Yörük Işık‏ на своей странице в Twitter опубликовал фотографии американского корабля, который проходил через пролив Босфор в городе Стамбул. В середине ноября USS James E. Williams заходил в порт Саудовской Аравии Джидда, который находится на побережье Красного моря. После этого корабль отправился к берегам Турции.

Американский эсминец James E. Williams относится к классу Arleigh Burke. Длина корабля — 155 м, ширина — 20 м. Его полное водоизмещение составляет более 9,6 тыс. т. Он оснащен комплексом ракетного вооружения, который включает в себя крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-3. Кроме того, James E. Williams был построен по технологии «стелс».

Операция «Атлантическая решимость» была начата США в 2014 году. Она представляет собой комплекс мер, которые были направленны на отражение угрозы, которая, как полагает Вашингтон, исходит от России. В Москве это утверждение отвергают. В свою очередь, в России неоднократно заявляли об активизации сил НАТО у своих границ.