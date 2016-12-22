В Совфеде назвали провокацией совместные учения ВМС Украины и эсминца США

Первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич назвал провокацией совместную тренировку ВМС Украины с эсминцем США USS James E. Williams в Черном море. Об этом он заявил «РИА новости».



Украинские военно-морские силы провели тренировку с американским кораблем в субботу, 2 декабря, сообщается на странице Facebook ВМС Украины. Как отмечается в сообщении, от украинской стороны в маневрах участвовали два вертолета Ка-27. Целью тренировки была отработка взаимодействия с кораблем государств-партнеров по стандартам НАТО, повышение совместной работы и «углубление сотрудничества» говорится в сообщении.



Во время маневров украинские вертолеты отработали, в том числе, посадку на палубу эсминца в сложных метеорологических условиях. Также были проведены учения по противовоздушной обороне, отметили в ВМС Украины.

Комментируя маневры, Клинцевич заявил, что Россия выступает «категорически против», таких тренировок. «Это провокация, которую Россия воспринимает как недружественный шаг со стороны США», — сказал он. По мнению сенатора, участвуя в таких маневрах, «США берет в партнеры абсолютно безответственное украинское руководство, виновное в войне и этнических чистках» на востоке Украины.

В конце ноября сообщалось, что USS James E. Williams вошел в Черное море. Как рассказал новостной сайт американского Военно-морского института, американский корабль зайдет в порт Одессы. Эсминец США покинул базу в американском городе Норфолк 23 мая, чтобы принимать участие в операциях американского флота. Тогда он направился в Средиземное море. Кроме того, он находился у берегов Ближнего Востока и обеспечивал присутствие американских военных сил в этих водах. Как сообщало ABC 13 News Now, поход USS James E. Williams займет семь месяцев.

Американский эсминец James E. Williams принадлежит к классу Arleigh Burke. Его длина составляет — 155 м, ширина — 20 м, полное водоизмещение — более 9,6 тыс. т. На эсминце установлен комплекс ракетного вооружения, включающий в себя крылатые ракеты Tomahawk и зенитные ракеты SM-3. Кроме того, James E. Williams сооружен по технологии «стелс».