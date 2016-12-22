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Саакашвили предложил спеть песню для СБУ
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Саакашвили предложил спеть песню для СБУ
Политика, 14:11
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Саакашвили предложил спеть песню для СБУ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался явиться на допрос Службы безопасности Украины, сообщает «Интерфакс Украина». По словам Саакашвили, если правоохранители хотят получить запись его голоса для анализа, он готов спеть им.

Как заявил адвокат политика Руслан Чорнолуцкий, Саакашвили поступили повестки о допросе и о взятии образцов для экспертизы, несмотря на то что законодательство не предусматривает одновременного проведения этих действий. ​ «Мы уже попросили разъединить эти следственные действия. Уже подали ходатайство. Сегодня мы не намерены заходить в кабинет следователя для проведения следственных действий», — заявил юрист.

Сам Саакашвили отметил, что готов явиться на допрос тогда, когда «всё будет сделано по закону».

Сторонники Саакашвили штурмовали здание в центре Киева. Фоторепортаж Еще 5 фото
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На Украине Саакашвили обвиняют в получении денег на подготовку госпереворота от окружения экс-президента Украины Виктора Януковича. 5 декабря Саакашвили был задержан в собственной квартире в Киеве, однако позднее его отбили сторонники. Второе задержание Саакашвили произошло 8 декабря. Тогда его доставили в суд, однако судья отказался вынести решение об аресте политика.

Теги: Украина , Михаил Саакашвили , СБУ Украины
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