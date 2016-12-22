МИД отреагировал на контакты между Сеулом и Пхеньяном

Прямой диалог между Южной и Северной Кореей поможет снизить напряженность в межкорейских отношениях. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Приветствуем, что состоялись первые контакты между Сеулом и Пхеньяном. Считаем, что прямой диалог будет способствовать снижению напряжения на Корейском полуострове», — сказала Захарова.

Ранее, 5 января, стало известно, что КНДР согласилась на прямые переговоры с Южной Кореей. Агентство Bloomberg со ссылкой на сотрудника Министерства объединения Южной Кореи сообщило, что встреча планируется 9 января. Помимо ситуации на Корейском полуострове, по словам чиновника, планируется также обсуждение участия северокорейских спортсменов в Олимпийских играх.

Эти переговоры на высоком уровне станут первыми с 2015 года.

1 января лидер Северной Кореи Ким Чен Ын в новогоднем поздравлении заявил о желании КНДР участвовать в Олимпийских играх в Пхёнчхане и готовности к переговорам. Он добавил, что Пхеньян не намерен отказываться от национальных ядерных сил.В Сеуле ответили на это предложением провести встречу в Пханмунджоме — населенном пункте, который находится на линии разграничения между КНДР и Южной Кореей и разделен на две части.