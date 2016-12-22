Пьяный пассажир МЦК открыл стрельбу по охранникам

Нетрезвый пассажир МЦК открыл стрельбу по охранникам станции из травматического пистолета. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел накануне вечером. Сообщение о стрельбе на станции «Лихоборы» поступило в 22:17. Прибывшие на место ЧП полицейские задержали нарушителя.

Двое охранников госпитализированы с ранениями. Об их состоянии информации нет.

30 декабря в центре столицы, на Никольской улице, произошла ссора между прохожими. Один из них достал пистолет, ранил двух оппонентов и скрылся. Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам, что конфликт разгорелся между нетрезвыми посетителями бара. О ее причинах он ничего не сообщил. На следующий день стрелок был задержан на Новорижском шоссе. Мужчину пришлось передать медикам, так как он нанес себе телесные повреждения.